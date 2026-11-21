به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهری همچنین با رد اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره سهمیه بندی نان در گلستان گفت: ۱۰۰۰ کارت بانکی در سراسر استان گلستان شناسایی شدند که آرد را به صورت قاچاق به شیرینی فروشی‌ها و دامداری‌ها می‌فروختند، صاحبان این کارت‌ها شناسایی شدند و و برای کارت آنها محدودیت قایل شده‌ایم و این افراد دیگر نمی‌توانند به قاچاق آرد ادامه دهند.

او افزود: ۴۵ تا از این کارت‌ها متعلق به یکی از نانوایان در استان گلستان بود که ماهانه چهار تن آرد را با همین کارت‌ها از نانوایی خارج می‌کرد.

او افزود: این نانوا‌ها در ۱۰ ماه گذشته ۴۰ تن آرد را با ۴۵ کارت بانکی به مصارف غیر مجاز رساند.