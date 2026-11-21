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مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان با رد شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره کاهش سهمیه آرد در گلستان گفت: نه تنها سهمیه آرد مردم گلستان کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهری همچنین با رد اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره سهمیه بندی نان در گلستان گفت: ۱۰۰۰ کارت بانکی در سراسر استان گلستان شناسایی شدند که آرد را به صورت قاچاق به شیرینی فروشیها و دامداریها میفروختند، صاحبان این کارتها شناسایی شدند و و برای کارت آنها محدودیت قایل شدهایم و این افراد دیگر نمیتوانند به قاچاق آرد ادامه دهند.
او افزود: ۴۵ تا از این کارتها متعلق به یکی از نانوایان در استان گلستان بود که ماهانه چهار تن آرد را با همین کارتها از نانوایی خارج میکرد.
او افزود: این نانواها در ۱۰ ماه گذشته ۴۰ تن آرد را با ۴۵ کارت بانکی به مصارف غیر مجاز رساند.