به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمدامین لیاقت افزود: گزارشی مبنی بر خرابی یک فروند قایق و سرگردانی سرنشین آن در آب در محدوده روبه‌روی المان بندرعباس به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۵ به محل حادثه اعزام و با انجام عملیات امداد و نجات موفق شدند مرد ۶۰ ساله را از خطر غرق شدن نجات داده و به محل امن منتقل کنند.

لیاقت با اشاره به حضور به موقع نیرو‌های امدادی افزود: این عملیات با هدف حفظ جان فرد گرفتار در آب با موفقیت صورت گرفت.

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