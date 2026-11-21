همزمان با هفته کارآفرینی و روز بانوان کارآفرین با هدف تقویت خلاقیت و آشنایی دانش آموزان با فرصت‌های اشتغال، زنگ کارآفرینی در هنرستان‌های قزوین نواخته شد.

آینده‌ای که امروز ساخته می‌شود؛ آشنایی دانش‌آموزان با مهارت، خلاقیت و فرصت‌های شغلی

آینده‌ای که امروز ساخته می‌شود؛ آشنایی دانش‌آموزان با مهارت، خلاقیت و فرصت‌های شغلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، زنگ کارآفرینی در هنرستان های دخترانه هنرهای زیبا و سیدابوطالب تقوی، مسئولان ارشد استان قزوین به صدا درآمد.

در این مراسم، محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استانداری گفت: تشکیل باشگاه کارآفرینان جوان از اهداف ماست.

وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود، بر لزوم ایجاد آموزش های لازم برای تبدیل خلاقیت‌های هنری به کسب‌وکارهای خودگردان تأکید کرد.

مهرداد یحیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، نیز با تمرکز بر جنبه‌های آموزشی، بر نقش هنرستان‌های حرفه‌ای در آماده‌سازی دانش‌آموزان خلاق برای ورود به بازار کار مدرن تأکید کرد.

همچنین وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به نقش نهادهای اجرایی، بر حمایت از طرح‌های کارآفرینی و تسهیل مسیر ورود دختران به چرخه تولید و اشتغال تأکید کرد.

در پایان این بازدید، مسئولان با مشاهده محصولات تولید شده توسط دانش‌آموزان — از جمله صنایع‌دستی تزیین‌شده با طرح‌های دیجیتال — از سطح توانمندی و خلاقیت هنرستان در استان قزوین قدردانی کردند.



