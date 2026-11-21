به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مرتضی سجاد گفت: مسابقات گلف قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور از ۳۰ آبان‌ماه به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی آیلند تهران برگزار می‌شود و تیم استان یزد نیز با آمادگی مناسب در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

وی افزود: ستیا منتظری، نیایش پورمیرزایی و ستایش پورمیرزایی سه بازیکن اعزامی استان یزد هستند که با همراهی فاطمه زارع به‌عنوان سرپرست تیم در این مسابقات شرکت می‌کنند.

رئیس هیئت گلف استان یزد با اشاره به آمادگی فنی و روحیه مطلوب ورزشکاران تصریح کرد: بازیکنان استان از شرایط خوبی برخوردارند و با تمرینات انجام‌شده، آمادگی حضور در این رقابت‌ها را دارند.

سجاد در پایان گفت: امیدواریم دختران گلف‌باز یزد با تکیه بر توانمندی‌های خود، نماینده شایسته‌ای برای ورزش استان باشند و بتوانند با کسب نتایج درخشان، افتخار دیگری برای گلف یزد رقم بزنند.