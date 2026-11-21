\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0636\u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u060c \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u067e\u062f\u0631 \u0648 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0634\u0627\u0646 \u00a0\u0628\u0647 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0641\u06cc\u0639 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0646\u0627\u0626\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n \n\u00a0