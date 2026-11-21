معاون فرهنگی و هنری سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، علمی و دفاعی هم‌زمان با هفته بسیج در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ اخلاقی در گفت‌وگو با برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای استان با تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: این برنامه‌ها با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی، تقویت فعالیت‌های محله‌محور و معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی بسیجیان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، شنبه ۳۰ آبان را روز «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت» عنوان کرد و گفت: گروه‌های جهادی در این روز با اجرای طرح‌های عمرانی، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و کمک به اقشار نیازمند، فعالیت‌های سازندگی خود را دنبال می‌کنند.

اخلاقی با اشاره به نقش بانوان در عرصه‌های مختلف، از اختصاص برنامه‌های یکشنبه اول آذر به معرفی و تبیین نقش‌آفرینی بانوان بسیجی در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

وی همچنین محله‌محوری و مشارکت مردم در حل مسائل محلات را از محورهای برنامه‌های دوشنبه دوم آذر برشمرد و افزود: در قالب طرح «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی»، مساجد، پایگاه‌های بسیج، امامان جماعت و معتمدان محلی برای شناسایی و پیگیری مشکلات محلات همکاری می‌کنند.

معاون فرهنگی و هنری سپاه استان البرز ادامه داد: سه‌شنبه سوم آذر با عنوان «بسیج نخبگان، به توان مردم» به معرفی ظرفیت‌های علمی و فعالیت‌های نخبگان بسیجی، به‌ویژه نوجوانان و جوانان اختصاص دارد.

به گفته وی، چهارشنبه چهارم آذر نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری در مدارس، محلات و کانون‌های قشری برگزار می‌شود و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد.

اخلاقی پنجشنبه پنجم آذر را روز تبیین نقش بسیج در عرصه‌های دفاعی و امنیتی دانست و گفت: در این روز علاوه بر برنامه‌های مرتبط با این حوزه، آیین گلباران مزار شهدا نیز برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان برگزار می‌شود.

وی در پایان، خدمت‌رسانی به مردم، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل جامعه را از محورهای اصلی برنامه‌های هفته بسیج در استان البرز عنوان کرد.