برای صیانت از سلامت نسل آینده، مراکز بهداشتی شهرستان مهاباد با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، تمرکز ویژه‌ای را بر سلامت دهان و دندان کودکان زیر ۱۴ سال معطوف کرده‌اند تا از بروز درد و مشکلات جدی دندانی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دندان‌درد کودکان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها بوده است. متخصصان حوزه سلامت معتقدند که بسیاری از مشکلات جدی دندانی، در صورت مراجعه به‌موقع و انجام مراقبت‌های منظم، به راحتی قابل کنترل هستند. با همین رویکرد، مراکز بهداشتی مهاباد با هدف حفظ سلامت و لبخند کودکان، خدماتی ویژه در حوزه پیشگیری و درمان ارائه می‌دهند.

خدمات ارائه شده در این مراکز شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات است؛ از معاینه و تشخیص اولیه مشکلات دهان و دندان گرفته تا انجام اقدامات درمانی و پیشگیرانه. این رویکرد باعث شده است که کودکان پیش از رسیدن به مراحل دردناک درمان، تحت نظارت متخصصان قرار گیرند.

در حال حاضر، شش مرکز بهداشت در شهرستان مهاباد مسئولیت ارائه این خدمات تخصصی را بر عهده دارند که عبارتند از:

مرکز بهداشت فرهنگیان

مرکز بهداشت امیرالمؤمنین

مرکز بهداشت شافعی

مرکز بهداشت قم‌قلعه

مرکز بهداشت گوگ‌تپه

مرکز بهداشت اگریقاش

این مراکز با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها، آماده ارائه خدمات دندان‌پزشکی به کودکان و نوجوانان منطقه هستند تا سلامت لبخند نسل آینده تضمین شود.