فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ امامی با اشاره به آغاز هفته بسیج و بهره‌برداری از طرح‌های بسیج سازندگی گفت: در روستای حجت‌آباد چهار هزار و ۳۲۰ مترمربع آسفالت معابر اجرا شده و این طرح تا شش هزار مترمربع ادامه خواهد داشت.

امامی افزود: در روستای مهرآباد هم سه هزار و ۲۰۰ مترمربع و در رکن‌آباد سه هزار مترمربع آسفالت به بهره‌برداری می‌رسد و هفت هزار مترمربع آسفالت در جاده محبت میبد اجرا شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد اجرای دو هزار مترمربع بتن‌ریزی کانال‌های کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی، مرمت و بازسازی منازل محرومان و اجرای طرح‌های زیرساختی را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی برشمرد.

سرهنگ امامی در ادامه با اشاره به مرمت و بازسازی ۱۴ منزل محرومان درسال گذشته افزود: امسال نیز بازسازی ۱۰ منزل با همکاری کمیته امداد و در قالب طرح شهید عبدالله ایزدی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از افتتاح سد خاکی صدرآباد ندوشن با اعتباری بیش از ۱۴ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری، بخشداری‌ها و گروه‌های جهادی در راستای توسعه مناطق روستایی و محرومیت‌زدایی اجرا شد است.