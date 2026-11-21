به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ بهرام سیف‌زاده، فرمانده سپاه ناحیه نمین، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی، جنگ امروز را جنگ روایت‌ها دانست و بر ضرورت روشنگری، صیانت از هویت جامعه و امیدآفرینی به‌عنوان مهم‌ترین رسالت‌های اصحاب رسانه تأکید کردند.

وی اظهار داشت: روزی نیست که بسیج در آن نقش‌آفرین نباشد و این مجموعه همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدمت‌رسانی حضور فعال دارد.

فرمانده سپاه ناحیه نمین با تشریح برنامه‌های هفته بسیج اعلام کرد: بیش از ۵۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان نمین برگزار خواهد شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دیدار با امام جمعه فاضل شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی مزار مطهر شهدا

اجرای میقات صالحین، برگزاری نشست‌های روشنگری و جهاد تبیین، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، برگزاری مسابقات ورزشی و شب شعر حماسی، برگزاری یادواره شهدا و نمایش اقتدار بسیجیان، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی

برپایی میز‌های خدمت و ارائه مشاوره‌های حقوقی

ویزیت رایگان بیماران در مناطق کمتر برخوردار

واکسیناسیون دام و طیور، اجرای برنامه‌های علمی و آموزشی، افتتاح مدرسه دوکلاسه در دهستان حور

افتتاح کارگاه اشتغال‌زایی تولید مبلمان در روستای ساقصلو، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی.

سرهنگ سیف‌زاده با تأکید بر ضرورت اتحاد، همدلی و وحدت میان مردم و مسئولان، اظهار داشت: عبور موفق از شرایط حساس کنونی و پیچ تاریخی پیش‌رو، نیازمند همبستگی، انسجام و همکاری همه اقشار جامعه است.