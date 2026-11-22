به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بسیج جامعه کشاورزی استان گفت: در راستای تحقق نهضت جهش تولید و تأمین امنیت غذایی پایدار، سازمان بسیج جامعه کشاورزی، طرح جهادی شهید مهندس حاج رضا نصوحی را به عنوان یکی از سه طرح راهبردی خود در سال جاری اجرا کرد.

گزارشی از محمدحسین مامن پوش خبرنگار صداوسیمای اصفهان

یحیی دالوند افزود: این طرح که با هدف تزریق روحیه جهادی، تقویت خودباوری و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان فعالان بخش کشاورزی طراحی شده، اکنون به عنوان محور اصلی همکاری‌های علمی و پژوهشی این سازمان با مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود.