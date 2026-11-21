به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،فرماندار تربت جام با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی منطقه گفت: هدف مدیریت شهرستان تنها افزایش میزان تولید نیست، بلکه تلاش بر این است تا با ایجاد ارزش افزوده، منافع اقتصادی بیشتری نصیب کشاورزان و مردم منطقه شود.

محسن مه‌آبادی با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله تولید خام افزود: ما نباید صرفاً تولیدکننده باشیم، بلکه باید با توسعه فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی، تربت‌جام را به قطب تجارت و فرآوری طلای سرخ در شرق کشور تبدیل کنیم.

وی با ارائه آمار از زیرکشت این محصول در منطقه گفت:تربت‌جام با دارا بودن ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت زعفران و اشتغال بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار، پتانسیل بالایی برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول دارد.

فرماندار تربت جام، ساماندهی بازار، حمایت از زعفران‌کاران، تقویت تعاونی‌ها، ایجاد صنایع تبدیلی و جذب سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های توسعه اقتصادی شهرستان دانست و افزود: تولید محصولات ارزشمندی همچون کروسین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و توسعه تجارت زعفران را فراهم کند.

مه آبادی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با مجموعه‌هایی از جمله «جهان زعفران» و «بانک تجارت» گفت: امیدواریم، این تعاملات، فصل جدیدی را در زمینه برندسازی و تجارت زعفران تربت‌جام رقم بزند تا این محصول با کیفیت، اصالت و برند معتبر در بازار‌های داخلی و جهانی شناخته شود.