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پیش بینی می شود امسال از ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت زعفران در تربت جام؛ حدود ۱۷ تن زعفران خشک برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،فرماندار تربت جام با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی منطقه گفت: هدف مدیریت شهرستان تنها افزایش میزان تولید نیست، بلکه تلاش بر این است تا با ایجاد ارزش افزوده، منافع اقتصادی بیشتری نصیب کشاورزان و مردم منطقه شود.
محسن مهآبادی با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله تولید خام افزود: ما نباید صرفاً تولیدکننده باشیم، بلکه باید با توسعه فرآوری، بستهبندی و برندسازی، تربتجام را به قطب تجارت و فرآوری طلای سرخ در شرق کشور تبدیل کنیم.
وی با ارائه آمار از زیرکشت این محصول در منطقه گفت:تربتجام با دارا بودن ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت زعفران و اشتغال بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ بهرهبردار، پتانسیل بالایی برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول دارد.
فرماندار تربت جام، ساماندهی بازار، حمایت از زعفرانکاران، تقویت تعاونیها، ایجاد صنایع تبدیلی و جذب سرمایهگذاران را از اولویتهای توسعه اقتصادی شهرستان دانست و افزود: تولید محصولات ارزشمندی همچون کروسین و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان میتواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و توسعه تجارت زعفران را فراهم کند.
مه آبادی با اشاره به امضای تفاهمنامههای همکاری با مجموعههایی از جمله «جهان زعفران» و «بانک تجارت» گفت: امیدواریم، این تعاملات، فصل جدیدی را در زمینه برندسازی و تجارت زعفران تربتجام رقم بزند تا این محصول با کیفیت، اصالت و برند معتبر در بازارهای داخلی و جهانی شناخته شود.