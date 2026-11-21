شهردار منطقه پنج کرج از وجود ۷۰۸ هکتار بافت فرسوده در این منطقه خبر داد و توسعه بوستان‌ها، افزایش سرانه فضای سبز و ساماندهی معابر را از برنامه‌های مدیریت شهری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، امیرحسین کاظمینی، شهردار منطقه پنج کرج، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی البرز من سلام صدا و سیمای استان با اشاره به جمعیت حدود ۲۵۰ هزار نفری این منطقه گفت: منطقه پنج با وسعت هزار و ۱۷۰ هکتار، با مشکلاتی از جمله گستردگی بافت فرسوده، کمبود فضای سبز و برخی نارسایی‌های زیرساختی مواجه است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰۸ هکتار از محدوده این منطقه در بافت فرسوده قرار دارد، افزود: توسعه فضاهای سبز و ایجاد بوستان‌های جدید برای جبران کمبود سرانه فضای سبز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

کاظمینی از برنامه احداث پارک و میدانگاه در محدوده اختر غربی خبر داد و گفت: ساماندهی فضای سبز در محدوده شهرک چمران، میدان دهقان فداکار و بازار پردیسان نیز پیگیری می‌شود.

شهردار منطقه پنج کرج، ساماندهی دستفروشان در خیابان‌های انقلاب و المهدی را از دیگر مسائل این منطقه برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از سد معبر، ایجاد اختلال در تردد شهروندان و رعایت نظافت محیط تأکید کرد.

وی همچنین به برنامه‌های عمرانی منطقه اشاره کرد و افزود: بهسازی بوستان‌ها، هرس درختان، آماده‌سازی باغچه‌ها، زیباسازی حاشیه بزرگراه و ساماندهی معابر از جمله اقدامات در حال اجراست.

کاظمینی در ادامه، بازگشایی و تعریض خیابان جلوسی در محدوده حصارک را از اقدامات عمرانی انجام‌شده در راستای بهبود دسترسی و پاسخ به مطالبات ساکنان عنوان کرد.

وی در پایان، ارتقای کیفیت خدمات شهری و رسیدگی به نیازهای محلات را از اولویت‌های مدیریت منطقه پنج کرج دانست.