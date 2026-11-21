مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان‌ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم خبر داد و اعلام کرد: این مبلغ به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر واریز و قابل برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

همچنین در این پرداخت، به ازای هر نفر از اعضای خانوار‌های دهک‌های هشتم و نهم، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کسر و به کیف پول ایرانِ سرپرست خانوار واریز شده است.

سرپرستان خانوار برای بهره‌مندی از این اعتبار، کافی است با شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* در کیف پول ایران ثبت‌نام کرده و پس از فعال‌سازی، از اعتبار شارژشده برای خرید استفاده کنند.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۷۱ هزار و ۶۸۷ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.