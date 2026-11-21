به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه تامین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذر، ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق خواهد بود.

تاکید می‌شود اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها، پیش از اعمال آن، از طریق نرم افزار «برق من» و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان «بله» انجام خواهد شد.

شرکت توانیر ضمن پوزش و عذرخواهی، از مشترکان درخواست می‌کند با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

همچنین محمد اله داد، مدیر عامل شرکت توانیر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:

.اله داد در خصوص مدت زمان محدودیت برق گفت: زمان محدودیت ها متغیر است اما احتمالا دو ساعت در دو روز یا حداکثر دو ساعت در روز است