در راستای توسعه خدمات بهداشتی، یک دستگاه آمبولانس به ناوگان فوریت‌های پزشکی شهرستان شوشتر افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این دستگاه، سومین آمبولانسی است که طی یک سال اخیر با پیگیری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شهرستان شوشتر تهیه شده است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی با بیان اینکه اعتبار تأمین این دستگاه آمبولانس ۲۰ میلیارد تومان است، افزود: تأمین این آمبولانس در راستای تقویت ناوگان اورژانس و ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان انجام شده است.