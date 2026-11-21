بزرگداشت آیتالله «وحید خراسانی» در سبزوار
آیین بزرگداشت آیتالله «حسین وحید خراسانی» در مسجد جامع تاریخی سبزوار برگزار شد.
آیت الله سید محمد امین، استاد حوزه علمیه قم در این مراسم با تسلیت ارتحال مرجع عالی قدرو استاد بزرگ حوزههای علمیه گفت: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی عمر طولانی و با برکت خود را در دفاع از دین و مکتب اهل بیت علیه السلام سپری کرد.
وی افزود: اجازه اجتهاد در سنین جوانی حاکی از نبوغ سرشار و تسلط بر منابع فقهی حضرت آیت الله العظمی وحید بوده است.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: وی بیش از دو دهه در نجف از محضر بزرگان حوزه علمیه بهرهمند و پنج دهه کرسی تدریس در عالیترین سطح خارج فقه و اصول را برعهده داشته است.
آیت الله امین گفت: این مرجع عالی قدر که تالیفات متعددی در فقه دارد شاگردان ممتازی را تربیت کرد، شاگردانیکه سالهای متمادی از محضر و انفاس قدسی او در مباحث فقه و اصول بهرهمند شده بودند و اذعان میکنم کلاسهای درس وی پر رونقترین به لحاظ تعداد شاگرد و بحثها علمی بوده است.
قرائت قرآن، سخنرانی، مرثیهسرایی و مداحی بخشی از مراسم بزرگداشت آیتالله «وحید خراسانی» در سبزوار بود.