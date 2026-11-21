به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ،این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، روحانیان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برپاشد

آیت الله سید محمد امین، استاد حوزه علمیه قم در این مراسم با تسلیت ارتحال مرجع عالی قدرو استاد بزرگ حوزه‌های علمیه گفت: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی عمر طولانی و با برکت خود را در دفاع از دین و مکتب اهل بیت علیه السلام سپری کرد.

وی افزود: اجازه اجتهاد در سنین جوانی حاکی از نبوغ سرشار و تسلط بر منابع فقهی حضرت آیت الله العظمی وحید بوده است.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: وی بیش از دو دهه در نجف از محضر بزرگان حوزه علمیه بهره‌مند و پنج دهه کرسی تدریس در عالی‌ترین سطح خارج فقه و اصول را برعهده داشته است.

آیت الله امین گفت: این مرجع عالی قدر که تالیفات متعددی در فقه دارد شاگردان ممتازی را تربیت کرد، شاگردانی‌که سال‌های متمادی از محضر و انفاس قدسی او در مباحث فقه و اصول بهره‌مند شده بودند و اذعان می‌کنم کلاس‌های درس وی پر رونق‌ترین به لحاظ تعداد شاگرد و بحث‌ها علمی بوده است.

قرائت قرآن، سخنرانی، مرثیه‌سرایی و مداحی بخشی از مراسم بزرگداشت آیت‌الله «وحید خراسانی» در سبزوار بود.