در جریان گشت و پایش مشترک تیم‌های نظارتی در معادن شن و ماسه شهرستان قدس، دو مورد پسماندسوزی شناسایی و با همکاری آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از شناسایی و اطفای دو مورد پسماندسوزی در محدوده معادن شن و ماسه این شهرستان، در جریان گشت و پایش مشترک با فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت:هر دو مورد پسماند سوزی با هماهنگی و حضور نیروهای آتش نشانی،مهار و اطفای آنها انجام شد.

مدیریان با اشاره به پلمب یک واحد آلاینده گرم کنی قیر در این گشت نظارتی مشترک افزود: با توجه به افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر، گشت‌ و پایش های شبانه روزی کارشناسان این اداره با تمرکز بر محدوده معادن شن و ماسه و بررسی عملکرد واحدهای تولید آسفالت و معادن در حال انجام است.

وی همچنین گفت: صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با پسماندسوزی و انتشار آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی با جدیت ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا عدم رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با منابع آلاینده انجام خواهد شد.