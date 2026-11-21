به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال نساجی و آلومینیوم در ادامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (شنبه) در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

این ششمین دیدار نساجی بود که پس از نشستن سعید دقیقی روی نیمکت این تیم، هنوز نتوانسته به پیروزی برسد. مازندرانی‌ها در این ۶ هفته یک باخت و ۵ تساوی را کسب کرده‌اند تا همچنان در حسرت برد با سرمربی جدید خود باقی بمانند.

امیر عرب‌براقی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و شروین بزرگ، امیرحسین امانی و رضا جبیره از آلومینیوم و ابوالفضل کوهی از نساجی را با کارت زرد جریمه کرد.

ضمن اینکه کوهی در دقیقه ۱+۴۵ با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

آلومینیوم با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت. نساجی نیز با ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم ایستاد.