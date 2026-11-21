رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت – جیرده به کمک ۲۷ آتش نشان خبر داد و گفت: ۳ خودرو و یک موتور سیکلت در آتش سوختند.

مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده مهار آتش سوزی ۳ مغازه در جاده رشت-جیرده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: امروز در پی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق در ۳ مغازه مکانیکی، صافکاری و تجهیزات ساختمانی در جاده رشت-جیرده، ۲۷ آتش نشان با ۷ خودروی آتش نشانی و آب رسان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه به دلیل سقف‌های چوبی و بهم پیوسته این مغازه‌ها و نبود دیوار آتش بر، حریق به سرعت به مغازه‌های مجاور سرایت کرده بود، افزود: با وجود تلاش آتش نشانان برای مهار آتش از ۲ سمت، ۳ خودروی سواری و یک موتورسیکلت در آتش سوختند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است، گفت: این مغازه‌ها برغم خسارت شدید، بیمه آتش سوزی نداشتند.