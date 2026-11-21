به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله جدید اردوی تدارکاتی و تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور با حضور آزادکارانی از سراسر کشور به میزبانی خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران برگزار می‌شود.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از درخشش در پیکار‌های آسیایی ناگویای ژاپن، کسب مقام قهرمانی امید‌های جهان و ایستادن بر سکوی سوم بزرگسالان قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در لاس وگاس آمریکا، دور جدید تمرینات خود را جهت حضور کشتی‌گیران خوش‌آتیه برای آغاز فصل جدید پیکار‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد کرد.

براین اساس محمدمبین عظیمی کشتی‌گیر پرافتخار کردستانی دارنده مدال برنز رقابت‌های امید‌های جهان و مدال طلای بزرگسالان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در این مرحله از اردوی تدارکاتی، در وزن ۹۷ کیلوگرم و در کنار ابوالفضل بابالو از تهران، تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌کند.

سال ۲۰۲۷ میلادی برای محمدمبین عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم، آغاز مسیری است که با حضور در رقابت‌های گزینشی برای کسب سهمیه حضور در المپیک تابستانی ۲۰۲۸ لس‌آنجلس آمریکا تلاش خواهد کرد تا ورزش کردستان پس از ۲۰ سال بار دیگر موفق به اعزام ورزشکار به مسابقات المپیک شود.