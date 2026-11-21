به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان توسعه کشاورزی حفاظتی در۲۴۰ هزار هکتار اراضی آیش کشت پاییزه مزارع همدان اجرا می‌شود

اکبر راستار افزود: توسعه کشت مستقیم، کاهش عملیات خاک‌ورزی و جایگزینی آیش زرد با آیش سبز از برنامه‌های مهم برای حفظ منابع خاک و افزایش بهره‌وری تولید است.

وی با اشاره به اهمیت کشت پاییزه در استان همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی استان دیم است، کشت پاییزه فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از نزولات جوی به‌ویژه بارش‌های برف و باران فراهم می‌کند و محصولات کشت‌شده در این فصل، اواخر بهار و اوایل تابستان برداشت می‌شوند. عمده محصولات پاییزه استان همدان شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی از جمله کلزا، کاملینا و گلرنگ و همچنین حبوباتی مانند نخود و عدس است که بخش عمده کشت حبوبات در اراضی دیم انجام می‌شود.