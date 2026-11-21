به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سومین جشنواره پاراگلایدر سواری هما در سرزمین پروازی رامیان برگزار شد و پاراگلایدر سوار تهرانی به یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب در آسمان پرواز کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از پایان جشنواره تئاتر استان با معرفی برترین‌ها خبر داد.

یک واحد مسکونی محرومان به همت بنیادمسکن انقلاب اسلامی و کمیته امدادامام خمینی در روستای یکه تپه از توابع دهستان قازانقایه به بهره برداری رسید.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی از دست ساخته‌های بسیجیان در مصلی نماز جمعه شهر انبارالوم گشایش یافت.

سرشماری پاییزه قرقاول به روش نوین در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان گرگان انجام شد.

علی بیانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گرگان گفت: برای اولین بار در گرگان عملیات سرشماری پاییزه قرقاول در حاشیه مناطق حفاظت شده هیرکانیا و جهان نما با حضور ۸ تیم برگزارشد.