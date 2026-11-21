به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)؛ به درخواست‌ها و مطالبات شهروندان پاسخ داد و گفت: بیش از ۲۶ تماس مردمی در مدت یک ساعت دریافت و برای پیگیری به دستگاه‌های اجرایی مربوط ارجاع شد.

وی افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم علاوه بر ملاقات‌های حضوری؛ از طریق سامانه سامد نیز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی در ساعات اعلام‌شده، پاسخگوی درخواست‌های شهروندان هستند.

کرمی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از این درخواست‌ها در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه، اشتغالزایی، درخواست شغل، مسائل مرتبط با نهاد‌های حمایتی و مشکلات مربوط به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی بود.

استاندار ایلام با اشاره به روند پیگیری درخواست‌ها تصریح کرد: اطلاعات تماس‌گیرندگان ثبت می‌شود و درخواست‌ها از طریق دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری با مکاتبه، تماس تلفنی و هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

کرمی در پایان از مردم خواست با اطلاع از زمان حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه سامد؛ از طریق شماره سه‌رقمی ۱۱۱ مسائل، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.