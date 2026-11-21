ایران مقتدر توانسته به جایگاه قابل توجهی در تولید علم دست یابد و به کشوری دانا تبدیل شود و مأموریت امروز، تبدیل این دانایی به توانایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در اجتماع فعالان بسیج اساتید دانشگاه‌های استان اصفهان با اشاره به نقش تحولی بسیج اساتید در شرایط فعلی کشور گفت: برای حمایت از حرکت‌های مسئله‌محور دانشگاهیان آماده است و می‌تواند با حمایت از ابتکار‌ها و حرکت‌های علمی و فناورانه استادان، زمینه ایفای نقش تاریخی دانشگاه در پیشرفت و اقتدار ایران را فراهم کند.

میرسامان پیشوایی نقش‌آفرینی مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ انسجام و استمرار حرکت‌های اجتماعی دانست و در ادامه با بیان اینکه بخش مهمی از مؤلفه‌های اقتدار ایران در جنگ‌های اخیر، ریشه در توان علمی و فناورانه کشور دارد، افزود: پیشرفت در حوزه‌هایی مانند صنعت موشکی، فناوری هسته‌ای، صنایع پزشکی، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، حاصل تلاش مستمر استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی است.

پیشوایی با اشاره به شهادت حدود ۳۰۰ نخبه دانشگاهی در دو جنگ ۱۲روزه و رمضان افزود: دشمن به‌خوبی می‌داند که سرمایه اصلی قدرت علمی ایران، صرفاً تجهیزات و تأسیسات نیست، بلکه شبکه‌ای از نخبگان، دانشمندان و نیرو‌های متخصص است که دانش و فناوری را در کشور تولید و بازتولید می‌کنند.

وی اضافه کرد: هر استاد باید کرسی علمی خود را محور اثرگذاری بداند و تلاش کند سهمی واقعی در حل مسائل کشور داشته باشد.

محمد باقری رئیس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان هم گفت: دغدغه ما با توجه به ظرفیتی که مجموعه نخبه بسیج استادان دارد در چهار محور مهم و اساسی گفتمان‌سازی (جهاد تبیین با کمک شبکه ۴۵ نفری از استادان بسیجی)، جریان‌سازی، مطالبه‌گری و سازندگی برنامه‌ریزی شده و نگاه این است که مجموعه بسیج استادان در متن جامعه نقش‌آفرینی موثر و مطلوبی مثل همیشه داشته باشند.

۳۷ هزار عضو هئت علمی و ۳۰ هزار مدرس مدعو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور عضو سازمان بسیج اساتید هستند که از این تعداد بیش از پنج هزار استاد در ۵۰ کانون و دفتر بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان فعالیت دارند.