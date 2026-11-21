به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام اجرای ماموریت و کنترل خودرو‌های عبوری، به ۲ دستگاه کامیون حامل سوخت مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران در بازرسی از آن خودروها، ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و رانندگان را به مراجع قضایی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد بیان کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.