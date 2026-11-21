به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در این مراسم، معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه والای خدمت سربازی، بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری در میان تمامی سربازان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که این دو شاخص، رکن اصلی شخصیت سربازان اسلامی است.

همچنین در این نشست، با یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی، به جایگاه مقدس سربازی اشاره شد.

سخنرانان با تأکید بر این مطلب که سربازان، نماد اقتدار کشور هستند، بر نقش بی‌بدیل آنان در حفظ امنیت و تقویت بنیان‌های نظام تأکید کردند.

در پایان این جشنواره، از سربازانی که در عرصه‌های مختلف از جمله ورزشی، نوآوری، خلاقیت، فرهنگ و هنر خوش درخشیده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه تجلیل شد.