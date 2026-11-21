ستاد گرامیداشت هفته زن در شهرستان مهاباد، از اجرای برنامه‌های گسترده و متنوع در هفته پیش رو خبر داد. این برنامه‌ها با تمرکز بر تکریم جایگاه والای مادران و تبیین نقش سازنده زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، طراحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برنامه‌های این هفته با هدف تقویت پیوند‌های اجتماعی و حمایت از زنان، طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. از جمله برنامه‌های شاخص این نشست می‌توان به برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنر‌های خانگی با مشارکت بانوان هنرمند اشاره کرد.

خدمت‌رسانی جهادی به مناطق محروم

یکی از بخش‌های متمایز برنامه‌های امسال، اجرای اردو‌های جهادی در روستا‌های محروم و کم‌برخوردار است. این اردو‌ها با همکاری نزدیک سازمان جهاد کشاورزی برگزار می‌شود تا علاوه بر حضور فعال بانوان، خدمات لازم به مناطق آسیب‌پذیر نیز ارائه گردد.

دیدار با مسئولان و تجلیل از ایثارگران

در ادامه این رویدادها، نشست صمیمانه بانوان مهاباد با فرماندار شهرستان برگزار خواهد شد تا در فضایی گفت‌و‌گو محور، چالش‌ها و توانمندی‌های زنان بررسی شود. همچنین، ستاد گرامیداشت در برنامه‌ای ویژه، از خانواده‌های معظم شهدا تقدیر و تجلیل خواهد کرد تا جایگاه ایثارگری خانواده‌ها در جامعه تثبیت گردد.

خانم هاجر پورآذر، مسئول امور بانوان فرمانداری مهاباد، در این خصوص گفت: هدف از این اقدامات، نه تنها تجلیل از مقام مادر، بلکه بازشناسی نقش کلیدی زنان در مسیر توسعه پایدار جامعه است.