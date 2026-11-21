یاد و نام طاهره صفارزاده، بانوی نام‌آور شعر و ترجمه قرآن کریم، در زادگاهش سیرجان با برگزاری مراسمی فرهنگی و ادبی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، این مراسم با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیرجان برگزار شد. احمد تأمین‌داری، استاد دانشگاه تهران، در این آیین از ویژگی‌های اخلاقی و خدمات علمی و فرهنگی صفارزاده به‌ویژه در حوزه ادبیات اسلامی و معارف قرآنی یاد کرد.

طاهره صفارزاده ۲۷ آبان ۱۳۱۵ در سیرجان دیده به جهان گشود. وی از ۱۳ سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز، تحصیلات خود را در دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا تا مقطع دکترا ادامه داد.

ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی با هدف انتقال روشن و قابل فهم مفاهیم وحی به مخاطبان غیرفارسی‌زبان، از برجسته‌ترین خدمات این بانوی فرهیخته به شمار می‌رود. صفارزاده همچنین با سروده‌های خود به نقد مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پرداخت و آثار علمی و ادبی متعددی از خود به یادگار گذاشت.

در حاشیه این مراسم، مویّد محسنی، نویسنده و روایتگر فرهنگ سیرجان، و پورخسروانی، از استادان دانشگاه نیز به بیان ویژگی‌های شخصیتی و فعالیت‌های فرهنگی و علمی صفارزاده پرداختند.

این آیین با تجلیل از دانش‌آموزان برتر حوزه قرآنی به پایان رسید.

طاهره صفارزاده پنجم آبان ۱۳۸۷ درگذشت و در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد.