مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اعلام وجود ۳۰۰ همت طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در استان، از افتتاح مستمر طرح‌ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی در احیای بنا‌های تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر کرم‌زاده ، با اشاره به بهره‌برداری از این بنای تاریخی گفت: حمام شاه از بنا‌های ارزشمند دوره شاه عباس صفوی و از حمام‌های تاریخی بزرگ و قدیمی اصفهان است که در مجاورت بازار تاریخی و میدان نقش جهان قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این بنای تاریخی با وجود مالکیت دولتی، با مشارکت بخش خصوصی و بانک شهر احیا شده و قرار است در قالب موزه و فضایی برای برگزاری آیین‌ها و رویداد‌های فرهنگی استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کرم زاده با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری گردشگری در این استان افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ همت طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اصفهان تعریف شده و روند بهره‌برداری از این طرح ها به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌طور معمول هر ماه شاهد افتتاح چند طرح گردشگری در استان هستیم.

وی با اشاره به تعدد جشنواره‌ها و رویداد‌های برگزارشده در اصفهان افزود: این استان با توجه به شمار رویداد‌های گردشگری و فرهنگی، به یکی از مراکز مهم رویداد‌های گردشگری کشور تبدیل شده است و حمایت استاندار اصفهان و وزارت میراث فرهنگی در توسعه این ظرفیت‌ها نقش مؤثری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های استاندار اصفهان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی در استان بیش از گذشته فراهم شود و ادامه داد: هدف ما این است که با مرمت بنا‌های تاریخی و دمیدن روح تازه در کالبد این آثار از طریق تعریف کاربری‌های جدید، ظرفیت‌های میراثی اصفهان را در خدمت توسعه گردشگری قرار دهیم.

کرم زاده همچنین د درباره تأمین اعتبار مرمت بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده در جنگ گفت: در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و استاندار اصفهان، موضوع اختصاص یک همت اعتبار به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای رسیدگی به بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده در جنگ مطرح و درباره آن توافق اولیه انجام شد.

وی بیان کرد: امیدواریم در نشست روز دوشنبه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بتوانیم موضوع تأمین و تخصیص این اعتبار و سهم استان اصفهان از آن را پیگیری کنیم و با توافقی مؤثر برای حمایت از بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده به استان بازگردیم.