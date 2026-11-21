پویش ملی «قرآن؛ کتاب مقاومت» با هدف حفظ و آشنایی با مفاهیم آیات قرآن از ۲۹ آبان‌ماه آغاز و تا ۵ آذرماه همزمان با هفته بسیج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دارالقرآن بسیج همزمان با آغاز هفته بسیج، پویش ملی «قرآن؛ کتاب مقاومت» را با محوریت حفظ و آشنایی با مفاهیم روزانه یک آیه از قرآن کریم برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۵ آذرماه با مراجعه به سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» به نشانی qurandoost.ir ثبت‌نام کرده و ضمن دسترسی به محتوا‌های آموزشی در این برنامه قرآنی مشارکت کنند.

همچنین در پایان این پویش، ۷۰ کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس از طریق قرعه‌کشی به شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

تیزر معرفی پویش ملی «قرآن؛ کتاب مقاومت» نیز منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و مشاهده محتوا‌های این پویش به سامانه یادشده مراجعه کنند.