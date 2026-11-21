به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، علی الهی افزود: از بعدازظهر دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه سوم آذر با عبور امواج ناپایدار از استان، افزایش ابرناکی و سرعت وزش باد، احتمال بارش پراکنده در نیمه شمالی استان و همچنین تشکیل مه و کاهش میدان دید به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و سردسیر پیش‌بینی می‌شود. همچنین از فردا یکشنبه یکم آذر روند افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان آغاز خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان‌رضوی با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان، گفت:در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با صفر درجه سانتیگراد سردترین و سرخس با ۲۷ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین در این مدت مشهد با حداقل دما ۶ درجه و حداکثر دما ۱۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.