همزمان با هفته کارآفرینی، نمایندگان صنفی، مدیران اجرایی و کارفرمایان در دیداری با نماینده ولی فقیه در استان قزوین، بر ضرورت هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تولیدی و مهارت‌های کارآفرینانه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در نشستی به مناسبت هفته کارآفرینی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، معاون اقتصادی استانداری و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بحث و تبادل نظر درباره چالش‌های توسعه اقتصادی و نقش کارآفرینی در حل مشکلات موجود در جریان بود.

در این نشست، کارفرمایان و مدیران با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان قزوین در حوزه‌های معدن و منابع طبیعی، از وجود موانع اداری و تأخیرهای موجود در فرآیندهای اجرایی سخن گفتند. در این میان، تأکید ویژه‌ای بر ضرورت تبدیل شدن «کارآفرینی» از یک شعار به یک واقعیت ملموس در اقتصاد استان شد.

تمرکز بر مهارت و پیوند با صنعت

یکی از محورهای اصلی گفتگوها، نیاز مبرم به مدیریت هوشمندانه و تربیت نیروی انسانی ماهر بود. با توجه به تغییرات اقتصادی و نیاز به رقابت در بازارهای جهانی، کارفرمایان بر این باورند که بدون پیوند میان آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی صنایع، دستیابی به تولید با قیمت تمام‌شده رقابتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، تقویت مهارت‌های خلاقانه و هم‌سو کردن خروجی‌های آموزشی با ظرفیت‌های تولیدی استان، راهکار اصلی عبور از برهه‌های اقتصادی دشوار عنوان شد.

چالش مدیریت منابع و نظام اداری

در ادامه این نشست، به مسائل مربوط به مدیریت هزینه‌های انرژی و ضرورت بهره‌وری در استفاده از منابع تجاری اشاره شد. همچنین، حضور مدیران صنفی در این جلسه، فرصتی را فراهم کرد تا دغدغه‌های کارفرمایان در مواجهه با چالش‌های تامین سرمایه و نظارت بر منابع، به گوش مسئولان برسد.

در پایان، آیت الله مظفری نماینده ولی فقیه در استان گفت: نتایج این نشست و راهکارهای پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی، در جلسات تخصصی‌تر بررسی شود تا مسیر هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای حمایت از تولید و اشتغال هموارتر شود.