عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد گفت:هفت هزار تخت بیمارستانی در این شهرفعال است و به سه هزار تخت بیمارستانی دیگر نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ،دکتر ایوب توکلیان افزود: طبق سند درمان ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد تخت‌های بیمارستانی کلانشهر‌ها از جمله مشهد، باید ۲.۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت باشد که از این تعداد یک و نیم تخت بیمارستانی سهم بخش دولتی و دانشگاه علوم پزشکی و یک و یک دهم آن سهم بخش غیردولتی اعم از خصوصی و خیریه است.

وی ادامه داد: بر این اساس کلانشهر مشهد با دارا بودن جمعیت حدود چهار میلیون نفر اعم از جمعیت بومی و زائر، حدود ۱۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.

رئیس کمیسیون دستیاران سازمان نظام پزشکی مشهد تاکید کرد: این در حالی است که هم اینک حدود هفت هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی این کلانشهر فعال است و حدود سه هزار تخت بیمارستانی دیگر کمبود داریم.

توکلیان افزود: کمبود تخت بیمارستانی مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت خدمات درمانی بدنبال دارد و با افزایش بار مراجعه بیماران از مراکز خصوصی و غیردانشگاهی به مراکز دانشگاهی آموزشی این چالش را پررنگ‌تر کرده است.

وی ادامه داد: کلانشهر مشهد به عنوان قطب درمان و قطب گردشگر سلامت در شرق و شمال شرق کشور، با پذیرا بودن سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر زائر از سایر استان‌ها و سایر کشور‌ها نیازمند افزایش تخت‌های بیمارستانی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد که علاوه بر کلانشهر مشهد ۱۷ شهرستان دیگر خراسان رضوی را زیر پوشش دارد، این دانشگاه به عنوان قطب پزشکی استان خراسان رضوی و شمال شرق کشور شناخته می‌شود.