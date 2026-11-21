مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی طرح گاومیش‌داری صنعتی ۵۰۰ رأسی در روستای ام‌نوشه این شهرستان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح، سالانه ۹۰۰ تن شیر و ۴۵۰ تن گوشت تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتی‌نژاد گفت: این طرح با ظرفیت نگهداری ۵۰۰ رأس گاومیش در حال اجراست و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: با بهره‌برداری کامل از این واحد، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۰ نفر فراهم می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این واحد سالانه حدود ۹۰۰ تن شیر و ۴۵۰ تن گوشت تولید کند.

دشتی‌نژاد گفت: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به تقویت تولیدات دامی شهرستان، جبران بخشی از کسری تولید شیر و تأمین نیاز بازار منطقه کمک خواهد کرد.