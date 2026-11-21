رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایراندخت» با مشارکت حوزه هنری و شهرداری تهران و حضور بیش از ۹۳ گروه نمایشی از سراسر کشور، با هدف حمایت از تئاتر بانوان، بازنمایی هویت فرهنگی ایرانی و تقویت نقش‌آفرینی اجتماعی زنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایراندخت» با حضور مریم شعبانی، مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره و مریم اردبیلی، رئیس این رویداد، در سالن صفارزاده برگزار شد.

مریم اردبیلی در این نشست با تأکید بر ظرفیت زنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: هنر نمایش فرصتی برای ترکیب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های زنان با نقش‌آفرینی اجتماعی است و می‌تواند روایتگر هویت ایرانی، مفاهیم ملی و مسائل جامعه برای نسل‌های آینده باشد.

وی با اشاره به ضرورت تداوم این رویداد افزود: «ایراندخت» نباید به یک برنامه مقطعی محدود شود و شهرداری تهران آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت بوستان‌ها و فضا‌های ویژه بانوان، زمینه اجرای مستمر نمایش‌های زنانه را فراهم کند.

مریم شعبانی نیز با اشاره به شناسایی حدود ۳۰۰ گروه نمایشی بانوان در کشور، گفت: با هدف سازماندهی، حمایت و تقویت توان علمی و اجرایی این گروه‌ها، رویداد ملی «ایراندخت» در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، حرکتی و میدانی طراحی شد که بیش از ۹۳ گروه از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

وی افزود: محور‌های این رویداد شامل نقش زنان در تاریخ ایران و اسلام، الگو‌ها و قصه‌های اساطیری، هویت فرهنگی اقوام ایرانی و نقش زنان در مقاومت و جنگ رمضان است.

شعبانی همچنین از اجرای مجدد آثار برگزیده بخش نمایش‌های میدانی در فاصله سوم تا نهم آذرماه در میادین خبر داد و ابراز امیدواری کرد آثار برتر این رویداد به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کنند.

در ادامه، اردبیلی با اشاره به نقش زنان در مواجهه با بحران‌ها، گفت: زنان در سال‌های اخیر علاوه بر حضور در عرصه‌های مختلف، به‌عنوان عاملی اثرگذار در مدیریت شرایط بحرانی و تداوم زندگی اجتماعی شناخته شده‌اند و هنر نمایش می‌تواند بخشی از این توانمندی را به تصویر بکشد.

همچنین سیدمرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، از ساخت چهار سالن بلک‌باکس در پارک هنرمندان خبر داد و گفت: این مجموعه که طی چهار ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد، نزدیک به ۲ هزار صندلی به ظرفیت سالن‌های تئاتر تهران اضافه خواهد کرد.