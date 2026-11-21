به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیریت بهینه منابع آب ضرورتی برای توسعه کشاورزی پایدار است

هدفی که با آموزش و آشنایی کشاورزان با فناوری‌های نوین دنبال می‌شود.

در همین راستا، کارگاه آموزشی ترویجی در قروه برگزار شد و کشاورزان با روش‌هایی از جمله ماشین آبیاری قرقره‌ای مجهز به نازل بوم آشنا شدند.

روشی که با توزیع یکنواخت آب و کاهش هدررفت، افزایش راندمان آبیاری و کاهش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد.