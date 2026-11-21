نیرو‌های انتظامی استان فارس در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با جرم و قاچاق، حجم گسترده‌ای از کالا‌های قاچاق، سوخت غیرمجاز و دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را کشف و توقیف کردند.

ضربات سنگین پلیس فارس به باند‌های قاچاق؛ میلیارد‌ها ریال کالا‌های قاچاق و ماینر‌های غیرمجاز کشف شد

ضربات سنگین پلیس فارس به باند‌های قاچاق؛ میلیارد‌ها ریال کالا‌های قاچاق و ماینر‌های غیرمجاز کشف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در بخش مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال، پلیس شیراز طی بازرسی از منزلی در روستای کیان‌آباد، ۲۲ دستگاه ماینر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را ضبط کرد.

همزمان در شهرستان داراب، ماموران انتظامی با بازرسی چندین باغ در بخش جنت، ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال کشف و ۴ نفر از متهمان را دستگیر کردند.

پلیس بر این نکته تاکید کرد که فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها علاوه بر آسیب اقتصادی، باعث اخلال در شبکه برق کشور می‌شود.نیرو‌های انتظامی استان فارس در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با جرم و قاچاق، حجم گسترده‌ای از کالا‌های قاچاق، سوخت غیرمجاز و دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال راکشف و توقیف کردند.

در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی فراشبند طی توقیف یک خودروی پژو، ۲۸ هزار عدد صافی رنگ خارجی فاقد مجوز را به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کشف کردند.

همچنین در شهرستان لامرد، طی توقیف دو دستگاه کامیون، ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۴ میلیارد ریال از مسیر عبوری کشف و رانندگان به مراجع قضایی معرفی شدند.

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های سایبری

در بخش جرایم سایبری، رئیس پلیس فتا استان فارس نسبت به روش جدید کلاهبرداران هشدار داد. وی اعلام کرد که مجرمان با هک کردن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، از طریق ارسال پیام‌های جعلی با موضوع «درخواست کمک مالی و کمک به افراد در شرایط اضطراری»، اقدام به فریب شهروندان و دریافت پول می‌کنند. رئیس پلیس فتا تاکید کرد که شهروندان پیش از هرگونه واریز وجه، حتماً از طریق تماس تلفنی از صحت درخواست اطمینان حاصل کنند.