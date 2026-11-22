میز خدمت و بررسی مشکلات و مطالبات مردم شهر زیار و روستا‌های دهستان قهاب در راستای اجرای طرح ملی مواسات و خدمت بی‌منت با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه چهار اصفهان با اشاره به اهداف اجرای این طرح، گفت: طرح مواسات و خدمت بی‌منت فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط مستقیم مسوولان با مردم، شناسایی نیاز‌ها و مسایل مناطق مختلف و فراهم‌سازی زمینه پیگیری و رفع مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. در همین راستا، میز خدمت با هدف شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های مردم و بررسی مطالبات آنان در شهر زیار و روستا‌های دهستان قهاب برگزار شد.

یعقوب سرلکی افزود: در جریان این برنامه، شهروندان، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار جامعه، مسایل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مسوولان حاضر نیز با بررسی موضوعات، پاسخگویی به مطالبات و پیگیری مشکلات مطرح‌شده را در دستور کار قرار دادند.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: حضور فرماندار، بخشدار و رؤسای دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم، زمینه مناسبی برای بررسی میدانی مشکلات، تبادل نظر تخصصی و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها فراهم می‌کند و می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مناطق شهری و روستایی داشته باشد.

رئیس کمیته امداد منطقه چهار اصفهان همچنین تاکید کرد: باور ما این است که خدمت‌رسانی واقعی با حضور در میان مردم، شنیدن صادقانه مطالبات و پیگیری مسوولانه مشکلات محقق می‌شود و اجرای طرح «مواسات و خدمت بی‌منت» نیز با همین رویکرد، فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی، گسترش فرهنگ مسوولیت‌پذیری و حرکت در مسیر خدمت بی‌واسطه به مردم است.