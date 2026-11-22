مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از فعالیت بیش از ۱۰۰ کتابخانه عمومی و ۱۵۴ نقطه خدمتی و قرار گرفتن زنجان در جایگاه سوم کشور از نظر نسبت تعداد کتاب به جمعیت خبر داد.

زنجان سومین استان کشور از نظر نسبت تعداد کتاب به جمعیت

زنجان سومین استان کشور از نظر نسبت تعداد کتاب به جمعیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در آیینی از رسانه‌های فعال در ترویج فرهنگ مطالعه، خانواده‌های کتابخوان و برگزیدگان گروه‌های سنی مختلف، از خردسالان تا سالمندان تجلیل شد.

محمد رضاخانی گفت: در زمان حاضر بیش از ۱۰۰ کتابخانه عمومی و ۱۵۴ نقطه خدمتی در سطح استان زنجان فعال است و خدمات کتابخانه‌ای به مردم استان ارائه می‌کند.

وی در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، با توضیح درباره مفهوم نقاط خدمتی افزود: نقطه خدمتی از جمله اصطلاحاتی است که طی سال‌های اخیر وارد ادبیات کتابخانه‌های عمومی شده است؛ به این معنا که حتی در مناطقی که کتابخانه ثابت وجود ندارد، خدمات کتابخانه‌ای از طریق ظرفیت‌های دیگر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی برای قدردانی از تلاش تمامی افرادی است که به نوعی با حوزه کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه ارتباط دارند، به‌ویژه کتابداران و همکاران مجموعه کتابخانه‌های عمومی‌است.

رضاخانی با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استان اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی از کارکرد سنتی به مراکز فرهنگی و آموزشی نسل چهارم تبدیل شده‌اند

وی ادامه داد: کتابخانه‌های سیار از جمله این ظرفیت‌ها هستند. استان زنجان دارای ۶ کتابخانه سیار است که هر یک مناطق مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهند و به‌صورت دوره‌ای در مناطق هدف حضور یافته و خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به جایگاه این استان در شاخص‌های کتابخانه‌ای کشور اظهار داشت: از نظر تعداد کتابخانه‌ها و مناطق تحت پوشش، استان زنجان تقریباً رتبه ششم کشور را دارد و از نظر نسبت تعداد کتاب به جمعیت نیز در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ نوع خدمت در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شود و این مراکز به‌عنوان مراکز آموزشی مادام‌العمر، خدمات فرهنگی و تخصصی متنوعی را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به اقدامات این مجموعه در زمینه توسعه خدمات تخصصی گفت: استان زنجان در این حوزه از استان‌های پیشرو محسوب می‌شود و ایجاد کتابخانه‌های تخصصی، از جمله کتابخانه‌های کودک و نوجوان، در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تقریباً تمامی کتابخانه‌های عمومی استان دارای بخش کودک هستند و در دو منطقه نیز کتابخانه‌های تخصصی کودکان راه‌اندازی شده است که امیدواریم در آینده نزدیک، تعداد این مراکز افزایش یابد.

رضاخانی همچنین از آغاز عملیات اجرایی نخستین کتابخانه خردمندان در منطقه اعتباری زنجان خبر داد و گفت: پروژه این کتابخانه آغاز شده است و امیدواریم با مساعدت و لطف خداوند، طی یک سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به بازطراحی فضا‌های کتابخانه‌ای برای افزایش تنوع خدمات اظهار داشت: به‌منظور گسترش خدمات و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مخاطبان، بازطراحی‌هایی در کتابخانه‌های عمومی انجام شده است که زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر را فراهم کرده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان خاطرنشان کرد: افرادی که در سال‌های اخیر با کتابخانه‌های عمومی ارتباط داشته‌اند، به‌خوبی شاهد تغییرات اساسی و تحول ماهوی این مراکز هستند؛ چراکه کتابخانه‌های امروز دیگر صرفاً محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکزی پویا برای آموزش، فعالیت‌های فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی تبدیل شده‌اند.