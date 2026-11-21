برای شفاف‌سازی مالکیت اراضی و جلوگیری از اختلافات زمین، فرآیند سنددار کردن اراضی کشاورزی در شهرستان مهاباد با سرعت بالایی در حال انجام است. با اجرای این طرح، تاکنون ۱۳ هزار سند مالکیت صادر شده و بیش از ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از وضعیت تداخل خارج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سال‌ها بود که دسترسی نداشتن کشاورزان به سند رسمی، دغدغه اصلی آنها در مدیریت دارایی‌های خانوادگی و میراث کشاورزی بوده است. اما با اجرای طرح جامع سنددار کردن اراضی، این چالش به سرعت در حال رفع شدن است.

محمد طلوعی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد، در این خصوص گفت: صدور این اسناد، گامی بزرگ برای ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان است.

وی تأکید کرد: این فرآیند باعث کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در مالکیت اراضی شده است.

بایزید حسن‌پور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، با اشاره به اهمیت این تحول، گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی، نقطه عطفی در گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری و مدرن است. این اقدام، مسیر توسعه پایدار را هموار کرده و زیرساخت لازم برای ورود به عرصه‌های جدید کشاورزی را فراهم می‌آورد.

لازم به ذکر است که رفع تداخل از بیش از ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد، علاوه بر تامین امنیت مالکیت، امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، خرید ماشین‌آلات مدرن از جمله کمباین و تراکتور و همچنین ارتقای سطح بهره‌وری تولید را برای کشاورزان فراهم کرده است.