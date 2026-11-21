پس از یک دهه بلاتکلیفی در اجرای کمربندی غربی نظرآباد، مسئولان استان با تعیین ضرب‌الاجل کارشناسی و پیش‌بینی راهکارهای جبران خسارت، برای رفع معارض ملکی و ادامه اجرای این طرح عمرانی تصمیم‌گیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، تعیین تکلیف اراضی شرکت بستان که طی ۱۰ سال گذشته یکی از موانع اجرای کمربندی غربی نظرآباد بوده، محور نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با مسئولان شهرستان و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد سه کارشناس رسمی دادگستری با حضور نمایندگان طرفین، ظرف ۱۵ روز اراضی مورد اختلاف را ارزیابی کنند و در صورت توافق نکردن بر انتخاب کارشناسان، تعیین آن‌ها از طریق مراجع قضایی انجام شود.

همچنین اختصاص ۳۰ هکتار زمین برای احداث بارانداز میوه و تره‌بار، به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران خسارت، در چارچوب ضوابط قانونی و با پیش‌بینی امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز بررسی و پیگیری خواهد شد.

بر اساس مصوبات این نشست، پس از ابلاغ صورت‌جلسه، اقدامات لازم برای بازگشایی مسیر و ادامه عملیات اجرایی کمربندی با هماهنگی فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی آغاز می‌شود. همچنین در صورت فراهم نشدن مجوزهای لازم در مهلت چهارماهه، راهکارهای جایگزین از جمله احداث تقاطع دسترسی و پرداخت خسارت قانونی در دستور بررسی قرار خواهد گرفت.

کمربندی غربی نظرآباد از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان است که تعیین تکلیف معارض ملکی آن پس از ۱۰ سال، می‌تواند زمینه تسریع در اجرا و تکمیل این مسیر و کاهش مشکلات تردد در محدوده شهری را فراهم کند؛ البته تحقق این وعده در گرو اجرای به‌موقع مصوبات و تعهدات دستگاه‌های مسئول است.