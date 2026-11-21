مجموع فروش چهار نمایشگاه کتاب پیشین در استان‌های دیگر حدود ۵۰ هزار جلد بوده اما مردم کتاب‌دوست یزد به‌تنهایی نزدیک به ۸۰ هزار جلد کتاب به ارزش حدود ۳۲ میلیارد تومان خریداری کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به استقبال گسترده مردم از سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد از ثبت رکوردی بی‌سابقه در سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد خبر داد و گفت: در حالی که مجموع فروش چهار نمایشگاه کتاب پیشین در استان‌های دیگر حدود ۵۰ هزار جلد بوده، مردم کتاب‌دوست یزد به‌تنهایی نزدیک به ۸۰ هزار جلد کتاب خریداری کردند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های اولیه، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و مجموع فروش کتاب نیز به حدود ۳۲ میلیارد تومان رسید؛ آماری که جایگاه فرهنگی و ظرفیت بالای استان یزد در حوزه کتاب و اندیشه را نشان می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر اینکه این موفقیت نباید به یک رویداد مقطعی محدود شود، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های کتاب و کتابخوانی، تقویت مجمع خیرین کتاب استان به‌عنوان نخستین مجموعه خیرین کتاب در کشور و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه کودک و نوجوان، بین‌الملل و موضوعات مرتبط با هویت، فرهنگ و تاریخ یزد در دستور کار قرار دارد.

دهستانی با اشاره به ظرفیت یزد برای تبدیل شدن به یک برند بین‌المللی در حوزه نمایشگاه کتاب، تصریح کرد: تدوین سند تخصصی توسعه کتاب و کتابخانه‌ها و تعیین گام‌های اجرایی آن، از برنامه‌های پیش‌رو برای تقویت این حوزه است.

وی همچنین توسعه فعالیت ناشران، گسترش کتابخانه‌ها در شهرستان‌ها و برقراری عدالت فرهنگی در دسترسی به کتاب را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: استقبال مردم از این نمایشگاه، انگیزه مضاعفی برای حرکت منسجم‌تر در مسیر ترویج فرهنگ کتابخوانی ایجاد کرده است.