همزمان با هفته بسیج، شهرستان‌های بویین میاندشت، خوانسار، فریدونشهر، فریدن و چادگان در پهنه غربی استان اصفهان میزبان ۴۴۵ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی و خدمت‌رسانی است که با محوریت تبیین فرهنگ بسیجی و تقویت مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برنامه‌های هفته بسیج در مناطق غربی استان اصفهان با تمرکز بر ترویج فرهنگ ایثار، مسوولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و گسترش فعالیت‌های مردمی در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه فریدن از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: در حوزه آبخیزداری، بوته‌کاری و نهال‌کاری در ۶۰ هکتار از مجموع ۱۶۰ هکتار پیش‌بینی‌شده اجرا شده و لایروبی قنوات نیز انجام گرفته است.

سرهنگ محسن پاشایی با اشاره به اقدامات حمایتی بسیج افزود: توزیع ۶ هزار مترمربع ایزوگام بین نیازمندان، پرداخت ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی، توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر و ۲ هزار پرس غذای گرم در سال‌جاری از دیگر اقدامات انجام‌شده در این شهرستان است.

فرمانده سپاه خوانسار نیز از اجرای بیش از ۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، جهادی و بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت مشارکت مردمی و گسترش روحیه خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف جامعه برگزار می‌شود.

سرهنگ روح‌الله اکبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌های جهادی، خدماتی و رفاهی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان خوانسار اجرا شده است.

همچنین فرمانده سپاه بویین میاندشت همچنین با اشاره به اجرای ۴۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان گفت: در سال جاری نیز تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌ها و اقدامات مختلف بسیج در شهرستان هزینه شده است.

سرهنگ محسن اصلانی اظهار کرد: توزیع در مجموع ۷ هزار مترمربع ایزوگام بین خانواده‌های نیازمند، اجرای پویش تهیه و توزیع ۱۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار و همچنین اجرای طرح اطعام و توزیع ۵ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند با مشارکت گروه‌های جهادی، از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمت‌رسانی و حمایت اجتماعی بوده است.

در ادامه فرمانده سپاه چادگان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال، اجرای کارزار خدمت در محله کرامت و حمایت از خانواده‌های نیازمند از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

سرهنگ محمد همت یار با اشاره به اجرای طرح کاشت نهال به‌عنوان یکی از برنامه‌های هفته بسیج تاکید کرد: این طرح در راستای تحقق منویات رهبر شهید انقلاب، ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال حفظ محیط زیست اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه فریدونشهر، ۴۵ برنامه را به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان در صدد اجرا دانست و گفت: این برنامه‌ها با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی در بخش‌های مختلف شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ محمد رحمانی ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های عمرانی، حمایتی و معیشتی با هدف خدمت‌رسانی به مردم و کمک به اقشار نیازمند هزینه شده است.

شهرستان‌های فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، فریدن و چادگان به ترتیب در ۱۸۵، ۱۸۰، ۱۶۰، ۱۵۰ و ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.