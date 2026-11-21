به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در جلسه شورای اداری شهرستان نور که با حضور مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، دکتر عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران برگزار شد، با اشاره به تأسیس سازمان بهزیستی به عنوان مولود انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹، گفت: این سازمان ۱۳ تیپ خدمت را صرفاً به معلولین ارائه می‌دهد و به ۵۵ هزار کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست انواع خدمات را ارائه می‌کند. همچنین خدمات این سازمان شامل چندقلوها، زنان بدسرپرست و معلولان می‌شود؛ اما بهزیستی فراتر از این موارد به همه جامعه خدمت ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به اقدامات پیشگیرانه این سازمان اشاره کرد و افزود: از غربالگری کودکان در بدو تولد و غربالگری چشم که ۶۴ میلیون بار توسط بهزیستی انجام شده، توانسته‌ایم تنبلی چشم را ۱.۵ درصد کاهش دهیم، در حالی که نرخ کاهش تنبلی چشم در جهان ۴ درصد است. همچنین ۵۵۰ هزار فرد از نابینایی و کم‌بینایی نجات یافته‌اند.

حسینی با تأکید بر ضرورت روایت جمهوری اسلامی و امیرکبیرسازی، اهداف بلند سازمان را در قالب «مربع طلایی» شامل فرصت‌سازی و توانمندسازی، خانواده‌محوری و پیشگیری عنوان کرد و افزود: نباید صرفاً با یارانه‌گیری پیش برویم. در این دولت ۱۳۰ هزار نفر به یارانه‌بگیران اضافه شدند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر توانمندسازی در سازمان بهزیستی با ۱۳۰ هزار اشتغالی که ایجاد کرده، ۶۵ درصد بیشتر از کل تاریخ بهزیستی است،گفت: ما باید روایت کنیم که ۲۹ هزار بار در جنگ به سراغ مردم رفتیم. تلاش‌ها برای راه‌اندازی مهدکودک‌ها را بازگو کنیم، جبار باغچه‌بان‌ها را باید روایت کنیم، کارکنان و مدیران بخش غیردولتی و خیرین را روایت کنیم و موفقیت‌های شاه‌حسینی رئیس مجمع بزرگ خیرین حامی افراد دارای معلولیت در کشور را بازگو کنیم، جامعه با روایت اینها جان می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص مشکل ضامن تسهیلات گیرندگان گفت: در این زمینه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را داریم. همچنین ۲۵ هزار معلول و مددجو در طی دو سال گذشته با افزایش وام بلاعوض صاحب مسکن شدند.

هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای توانمندسازی محلات کم‌برخوردار در سلام محله

حجت‌الاسلام محمدزاده امام جمعه ایزدشهر با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی، ایمان به خدا و فرهنگ مواسات گفت: خدمت به مردم و توجه به نیاز‌های آنان از ارزش‌های مهم دینی و اجتماعی است و باید این رویکرد در اقدامات و برنامه‌های اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد. با وجود ظرفیت‌های ارزشمند این شهر و تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه و پیشرفت آن، همچنان در برخی محلات کم‌برخوردار با محدودیت‌هایی در زمینه تأمین فضای مناسب و زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح «سلام محله» مواجه هستیم.

امام جمعه ایزدشهر افزود: انتظار می‌رود با هم‌افزایی مسئولان، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود در سطح شهر و استان، زمینه رفع این کمبود‌ها و فراهم‌شدن بستر مناسب برای اجرای هرچه بهتر طرح «سلام محله» فراهم شود. همچنین توجه به محلات کم‌برخوردار و فراهم‌کردن امکانات لازم برای حضور و مشارکت مردم، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، تقویت همبستگی محلی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و تحقق این هدف، نیازمند عزم مشترک و همکاری همه مجموعه‌های مسئول خواهد بود.