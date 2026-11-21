در نشست تعاملی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری شهرداری تهران بر استفاده از توانمندی‌های استان‌های فارس و تهران در پیشگیری و مقابله با حوادث تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در نشست تعاملی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری شهرداری تهران بر توسعه آموزش به عنوان مهمترین راه پیشگیری از بحران و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های استانهای فارس و تهران در پیشگیری و مقابله با حوادث تاکید شد.