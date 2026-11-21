به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان سپهر نوروزی در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دومین مبارزه خود برابر «لوکا تودورادزه» از گرجستان، دارنده رتبه ششم رنکینگ جهان، به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد.

نوروزی در ادامه نیز با شکست «جیریگالاسایحان» از چین به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد، اما در ادامه رقابت‌ها برابر «امیر سلیم‌آری» از ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

ملی‌پوش جوان جودوی ایران در جدول شانس مجدد برابر نماینده مصر به پیروزی رسید و جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد.

نوروزی در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف «ایراکلی کاوتاراشویلی» از گرجستان رفت، اما با واگذاری نتیجه این مبارزه، از دستیابی به مدال بازماند و به عنوان پنجمی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان بسنده کرد.

این دوره از رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان با حضور ۵۹۴ جودوکار از ۸۲ کشور جهان برگزار شد و تیم ملی جوانان ایران با هدایت محمد محمدی بریمانلو در این مسابقات حضور یافت. ⁩