خط تولید جعبه فرمان برقی خودرو در گروه صنعتی اتحاد موتور، مستقر در شهرک صنعتی بهارستان، با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان و ۳ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با هدف توسعه ساخت داخل، کاهش وابستگی به واردات اجرا شده و در مرحله نخست بیش از ۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در جریان بازدید لاهوتی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شهرک صنعتی بهارستان، خط تولید جعبه فرمان برقی خودرو در گروه صنعتی اتحاد موتور افتتاح شد.

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این گروه صنعتی گفت: اتحاد موتور با بیش از ۱۸ واحد تولیدی در کشور، از مجموعه‌های بزرگ فعال در حوزه قطعه‌سازی خودرو به شمار می‌رود که ۶ واحد آن در استان البرز مستقر است.

وی افزود: فعالیت این مجموعه سالانه از خروج بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری می‌کند و نقش مؤثری در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی و توسعه تولید داخلی دارد.

مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به افتتاح خط تولید جدید جعبه فرمان برقی خودرو اظهار کرد: این محصول در آغاز بهره‌برداری با عمق ساخت داخل ۲۰ درصد تولید می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سهم تولید داخلی آن تا پایان سال به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

انصاری ادامه داد: برای اجرای این طرح، بیش از هزار میلیارد تومان و ۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده و در مرحله نخست، ۵۰ نفر مشغول به کار شده‌اند؛ ظرفیت اشتغال این خط نیز با توسعه فعالیت‌ها تا ۱۵۰ نفر قابل افزایش است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مجموعه اتحاد موتور با ظرفیت کامل تولید، تأمین قطعات خودروسازان، ارائه خدمات پس از فروش و تولید محصولات دارای استانداردهای صادراتی، صادرات این مجموعه را نشانه‌ای از توان رقابتی و ارتقای کیفیت صنعت قطعه‌سازی استان دانست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز، توسعه عمق ساخت داخل، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و رفع موانع تولید را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و تأکید کرد: تقویت زنجیره ارزش صنعت خودرو و افزایش توان فنی و تولیدی واحدهای صنعتی استان با جدیت دنبال می‌شود.