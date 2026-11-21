با وجود تغییر در تعداد مشمولان، اعتبار ماهانه کالابرگ در اصفهان ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با وجود حذف بیش از یک میلیون نفر از فهرست مشمولان، اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

کوروش خسروی با بیان اینکه حدود دو میلیون و ۳۵۳ هزار نفر از مشمولان جدید، کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، افزود: در تغییرات اخیر، یک میلیون و ۳۳ هزار نفر از فهرست دریافت‌کنندگان حذف شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این حدود پنج میلیون و ۹۳۲ هزار نفر در استان مشمول دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی بودند، گفت: با وجود تغییر در تعداد مشمولان، مجموع اعتبار ماهانه کالابرگ استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین از پیش‌بینی تسهیلات بانکی برای حمایت از ۴۲ هزار فروشگاه طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و افزود: با هماهنگی پنج بانک بزرگ استان، برای این فروشگاه‌ها تا سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد دو درصد در نظر گرفته شده است.

خسروی با اشاره به مشکلات نقدینگی فروشگاه‌های کوچک در دریافت مطالبات ادامه داد: این تسهیلات با هدف تأمین کالا و استمرار فعالیت واحد‌های صنفی در دوره تأخیر پرداخت مطالبات اختصاص می‌یابد و اعتبار آن در قالب کیف پول الکترونیکی در اختیار فروشگاه‌های متقاضی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فروشگاه‌های متقاضی می‌توانند از طریق اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و ادارات شهرستانی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره اعتراض شهروندان به وضعیت مشمولیت و شارژ نشدن اعتبار کالابرگ نیز گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت درخواست و شکایت کالابرگ، مشکلات و درخواست‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

کوروش خسروی همچنین درباره زمان‌بندی شارژ اعتبار مشمولانی که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، اظهار کرد: زمان‌بندی اجرای این بخش از طرح بر اساس تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود.