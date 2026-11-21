پانزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور ۲۰۲۶ با برگزاری دیدار‌های پایانی و مشخص شدن نفرات برتر در دو بخش دختران و پسران و در پنج رده سنی به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در رده‌های سنی کمتر از ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال برگزار شد و در پایان، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شدند.

نتایج بخش دختران.

رده سنی کمتر از ۱۱ سال

مقام اول: آنیتا غفاریان از یزد

مقام دوم: پارمیس نکوپایان تک از تهران

مقام سوم مشترک: دلینا دهقانی از یزد و لیانا تندروان‌زنگنه از اصفهان

رده سنی کمتر از ۱۳ سال.

مقام اول: آترین حیاتی از تهران

مقام دوم: مهرسا دری از تهران

مقام سوم مشترک: هلما جوهری از اصفهان و نیکی عابدان‌زاده از فارس

رده سنی کمتر از ۱۵ سال.

مقام اول: ترنم کارگر حاجی‌آبادی از یزد

مقام دوم: مهرگان قریب از مرکزی

مقام سوم مشترک: نیایش محمودی از تهران و السا زارعیان جهرمی از فارس

رده سنی کمتر از ۱۷ سال.

مقام اول: باران روحانی از یزد

مقام دوم: شاینا امیری از تهران

مقام سوم مشترک: سانای اسدی از آذربایجان شرقی و عسل سادات سکوت از تهران

رده سنی کمتر از ۱۹ سال

مقام اول: پرنیان نجفی از اصفهان

مقام دوم: باران محمدپور از تهران

مقام سوم مشترک: آیدا قانعی از مرکزی و عسل محمدی از فارس

قهرمانان اسکواش ایران جونیور ۲۰۲۶ در بخش دختران و پسران معرفی شدند

نتایج بخش پسران

رده سنی کمتر از ۱۱ سال

مقام اول: رادان روحانی از یزد

مقام دوم: بارمان بهمن‌پور از همدان

مقام سوم مشترک: آریا رشیدی ازتهران و فرحان خراشادی‌زاده از خراسان جنوبی

رده سنی کمتر از ۱۳ سال

مقام اول: اهورا فیروزی از مرکزی

مقام دوم: محمدطا‌ها نجفی مرغملکی از اصفهان

مقام سوم مشترک: ماهان مهاجر ازتهران و پندار ترک زاد از کیش

رده سنی کمتر از ۱۵ سال

مقام اول: امیررضا الوانسازی یزدی از یزد

مقام دوم: سیدامیرمهدی خراشادی‌زاده از خراسان جنوبی

مقام سوم مشترک: سامیار صفری از گیلان و سپهر قانعی از اصفهان

رده سنی کمتر از ۱۷ سال

مقام اول: یوسف قرشی از یزد

مقام دوم: ارشک احمدآبادی از تهران

مقام سوم مشترک: سبحان زحمتکش سردوراهی از یزد و امیرحسین رستمی گیو از خراسان جنوبی

رده سنی کمتر از ۱۹ سال

مقام اول: آریا عمودی‌نژاد از تهران

مقام دوم: علی رحیمی از آذربایجان شرقی

مقام سوم مشترک: امیرحسین صدری از تهران و علی عزیزی از یزد

در پایان این رقابت‌ها، در مراسم اختتامیه از تلاش تمامی داوران و عوامل اجرایی تقدیر شد.