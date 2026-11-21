با حضور اقشارمختلف مردم و مسئولان پیکر مادر شهید درخش در کنار مرقد فرزندان شهید و جانبازش در بخش بوستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، شهرستان باشت شاهد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حاجیه خانم جان دست افکن، مادر شهید پاسدار سید ابوالقاسم درخش وجانباز سرافراز، حجت‌الاسلام سید حسن حسینی نیک (درخش) بود

خانم گوهری، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان باشت گفت: این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم ومسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و همچنین یادگاران جبهه و جنگ برگزار شد

پیکر مطهر ایشان در کنار مرقد مطهر فرزندان شهید و جانباز خود به خاک سپرده شد.