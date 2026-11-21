تشییع پیکر مادر شهید والامقام و جانباز سرافراز درخش در روستای تکیه باشت
با حضور اقشارمختلف مردم و مسئولان پیکر مادر شهید درخش در کنار مرقد فرزندان شهید و جانبازش در بخش بوستان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان باشت شاهد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حاجیه خانم جان دست افکن، مادر شهید پاسدار سید ابوالقاسم درخش وجانباز سرافراز، حجتالاسلام سید حسن حسینی نیک (درخش) بود
خانم گوهری، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان باشت گفت: این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم ومسئولان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همچنین یادگاران جبهه و جنگ برگزار شد
پیکر مطهر ایشان در کنار مرقد مطهر فرزندان شهید و جانباز خود به خاک سپرده شد.
شهید سید ابوالقاسم درخش، متولد سال ۱۳۴۵ از روستای تکیه، از فرماندهان گردان امام علی (ع) لشکر ۱۹ فجر بود که در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۶۶ در جریان عملیات ارزشمند «والفجر ۱۰» در منطقه خورمال عراق، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.